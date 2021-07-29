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У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

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Четвер 29 липня 2021 11:44
У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв Фото: в Києві заблокований рух трамваїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трамвайних коліях. Рух трамваїв заблоковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Аварія сталася недалеко від станції метро "Дарниця".

"Трамвай можете не чекати. ДТП між автомобілями Toyota і Hyundai, яке відбулося на трамвайних коліях вулиці Павла Усенка (навпроти сервісного центру МВС), повністю заблокувало рух трамваїв в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Трамвай можете не ждать ДТП между автомобилями #Toyota и #Hyundai, которое произошло на трамвайных путях улицы Павла...

Posted by Київ Оперативний on Thursday, July 29, 2021

Раніше в Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок.

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трамвай
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