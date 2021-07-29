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В Киеве из-за ДТП заблокировано движение трамваев

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Четверг 29 июля 2021 11:44
В Киеве из-за ДТП заблокировано движение трамваев Фото: в Киеве заблокировано движение трамваев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Авария произошла недалеко от станции метро "Дарница".

"Трамвай можете не ждать. ДТП между автомобилями Toyota и Hyundai, которое произошло на трамвайных путях улицы Павла Усенко (напротив сервисного центра МВД), полностью заблокировало движение трамваев в обе стороны", - говорится в сообщении.

Трамвай можете не ждать ДТП между автомобилями #Toyota и #Hyundai, которое произошло на трамвайных путях улицы Павла...

Posted by Київ Оперативний on Thursday, July 29, 2021

Ранее в Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельс.

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