У Києві декларації про доходи подали 3502 мільйонери, - Лагутіна

За підсумками деклараційної кампанії-2021, серед загальної кількості поданих декларацій, мільйонні доходи задекларували 3502 киянина. Торік їх налічувалося - 3230.
Про це розповіла начальник головного управління ДПС у Києві Злата Лагутіна.
Таким чином, наголошує Лагутіна, кількість мільйонерів зросла на 272 особи.
Загалом, столичні мільйонери задекларували понад 37,6 млрд грн отриманих доходів. Вони мають сплатити податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 844,1 млн грн та майже 125,1 млн грн військового збору.
Нагадуємо, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій річній декларації, необхідно сплатити до 1 серпня 2021 року.