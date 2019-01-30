У Києві у четвер очікується туман, місцями ожеледь

Видимість складе 200-500 метрів

Киевский городской совет со ссылкой Украинский гидрометцентр сообщает, что в четверг, 31 января, в столице ожидается туман, местами гололед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Указано, что видимость составит 200-500 метров.

"31 января в столице туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Также местами гололед, на дорогах гололедица. В общем, в городе в четверг облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, 5 -10 м/с. Температура на протяжении суток 0-2 ° тепла", - говорится в сообщении.

Так, водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в ряде областей Украины на утро 30 января наблюдается туман.

Как писало РБК-Украина, синоптики также предупредили, что в большинстве областей на дорогах ожидается гололедица. В Киеве сегодня будет тепло и туманно, возможен дождь.

Добавим, в конце января ожидается резкое изменение погоды. В частности, практически во всех регионах отступили снегопады и морозы, а временная оттепель сопровождается туманом и дождем.