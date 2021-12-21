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У Києві лунатимуть сирени: КМДА назвала причину

Автор: Марія Кучерявець

У Києві звучатимуть звукові сирени з метою перевірки системи оповіщення. Дата їх увімкнення поки обговорюється та буде відома згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату проведення перевірки готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен буде повідомлено заздалегідь.

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КМДАКиїв