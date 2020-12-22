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У Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

У Києві не будуть проводитися спеціальні перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів ресторанного бізнесу та новорічних локацій. Перевірки будуть проводитися в звичайному режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Всього в столиці працюють 10 мобільних груп. До їх складу входять представники Національної поліції, Держспоживслужби і муніципальної охорони.

"Вони будуть за скаргами споживачів приїжджати. Вони виїжджають на скарги щодня. Це щоденна робота, і вона не припиняється і не гальмується. Але акцент сьогодні у зв'язку з новорічними святами дійсно на новорічні ярмаркові заходи, ТРЦ і ресторанний бізнес", - сказав Рубан.

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Він додав, що в новорічну ніч мобільні бригади виїжджати за скаргами не будуть.

"Звернення будуть розглядатися в той же день протягом 24 годин. Це не Національна поліція, не загроза для життя, тому ми це будемо вирішувати в плановому порядку", - зазначив Рубан.

Раніше РБК-Україна писало, що новорічні локації в Києві можуть закрити. Причина - недотримання організаторами протиепідемічних правил.

Відзначимо, минулого тижня Рубан повідомляв, що зараз немає підстав для посилення карантину в Києві.

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