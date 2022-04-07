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У Києві Bolt відновив прокат електросамокатів

Фото: у Києві Bolt відновив прокат електросамокатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Bolt відновила прокат електросамокатів у Києві незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України. Поки що взяти самокат на прокат можна буде в центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії в Facebook.

"Ми хочемо підтримати жителів столиці і знову запустити сервіс, до якого кияни вже так звикли за останні два роки. Віримо, що це допоможе всім швидше повернутися до звичного темпу життя, а також легко і доступно пересуватися по місту в разі екстреної необхідності", - йдеться в повідомленні.

На час війни на прокат самокатів діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування і 1,5 гривні/хвилина.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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КиївBolt