У Києві Bolt відновив прокат електросамокатів

Компанія Bolt відновила прокат електросамокатів у Києві незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України. Поки що взяти самокат на прокат можна буде в центрі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії в Facebook.
"Ми хочемо підтримати жителів столиці і знову запустити сервіс, до якого кияни вже так звикли за останні два роки. Віримо, що це допоможе всім швидше повернутися до звичного темпу життя, а також легко і доступно пересуватися по місту в разі екстреної необхідності", - йдеться в повідомленні.
На час війни на прокат самокатів діятимуть знижені ціни: від 5 грн за розблокування і 1,5 гривні/хвилина.
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