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У Києві балотуються два рідних брата - однофамільці депутата Третьякова

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 12:52
У Києві балотуються два рідних брата - однофамільці депутата Третьякова
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На окрузі №219 у Святошинському районі документи на реєстрацію подали два рідних брата

У Києві на мажоритарному окрузі №219 (Святошинський район) документи на реєстрацію кандидатами в депутати подали два рідних брата, які є однофамільцями діючого народного депутата від цього округу, голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександра Третьякова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти".

Як вказано в поданих документах самовисуванців, Третьяков Павло В'ячеславович (1971 р.н.) і Третьяков Олександр В'ячеславович (1989 р.н.) обидва народилися в місті Іркутськ, Росія, в сім'ї військовослужбовця. У даний момент обидва проживають на Троєщині – в одному і тому ж будинку в сусідніх квартирах.

У Києві балотуються два рідних брата - однофамільці депутата ТретьяковаНа думку експертів, технологія "двійників" часто використовується в сфері "чорних" виборчих технологій, щоб відібрати кілька відсотків у конкурента за рахунок неуважності виборців.

Як відомо, за технологію з використанням кандидатів-двійників на виборах можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Склад Верховної ради IX скликання буде обраний на парламентських виборах 2019, які в Україні пройдуть достроково - 21 липня.

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