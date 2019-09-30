У Києві автомобіль зіткнувся з трамваєм, паралізовано рух

У понеділок, 30 вересня, у столиці на вулиці Вацлава Гавела автомобіль врізався у трамвай, внаслідок чого було паралізовано рух на трамвайних коліях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що водій пробував проїхати між двома трамваями, але скоїв зіткнення з одним з них.

"На Вацлава Гавела, 52, відразу між двох трамваїв намагався проскочити водій легковика. Тепер, в результаті ДТП, трамваї стоять в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня в Сумах водій автомобіля в'їхав в електроопору, внаслідок чого постраждали четверо людей, двоє з них - діти. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на парковці ТРЦ Lavina водій не впорався з керуванням і збив двох пішоходів. Крім того, чоловік також врізався в три припарковані автомобілі.

Також повідомлялося, що в Павлограді працівник карного розшуку місцевої поліції влаштував аварію. Він не знаходився в той час на службі. В результаті ДТП постраждали 3 людини.