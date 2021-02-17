У Києві автомобіль потрапив під потяг. Є жертва

У Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

Інцидент стався 17 лютого о 4:35 на залізничному переїзді "Лісництво" на вулиці Бориспільській.

"Автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись по проїжджій частині, почав рух через залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора і увімкнену звукову сирену, де сталося зіткнення з товарним поїздом. В результаті ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події", - повідомили в поліції.

Водія автомобіля затримали. За даним фактом порушено справу за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 8 років в'язниці.