У Києві автомобіль патрульної поліції потрапив в аварію

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування за фактом ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Розслідування почали за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що за попередніми даними, 26 березня, у Києві, близько 5 години ранку, інспектор Управління патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем "Тойота Пріус", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із електроопорою.

Унаслідок дорожнього-транспортної події сам водій патрульного автомобіля отримав забій грудної клітини, а його пасажирка - інспектор Управління патрульної поліції - шпиталізована з переломом стегна правої ноги. Дані тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості.

Фото: місце події (dbr.gov.ua)

РБК-Україна писало, що в місті Бровари Київської області 2 березня невідомий автомобіль на пішохідному переході здійснив наїзд на чоловіка, який помер від отриманих травм.

Раніше у селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль зіткнувся з автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину.