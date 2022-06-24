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У Києві арештували будівлю "Росатому" вартість 60 млн гривень

Фото: у Києві арештували будівлю "Росатома" (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці наклали арешт на будівлю "Росатома", яка знаходиться у центрі Києва. Вартість нерухомості оцінили у 60 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Власником приміщення є російське акціонерне товариство, що виробляє ядерне паливо і підпорядковується "Росатому". Будівля розташована на столичному Подолі. Її площа становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість - 60 мільйонів гривень.

Зазначається, що власники майна намагалися приховати інформацію. Відомості про будівлю не вносили до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вони відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

Поліція провела обшуки у будівлі та на підставі ухвали Печерського суду арештувала приміщення.

Нагадаємо, у Харківській області арештували активи російських компаній на 40 млн гривень.

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КиївРосатомАрест имущества