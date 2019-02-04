У Києві заарештували підозрюваного у стрілянині з постраждалою дитиною

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваного помістили на два місяці під варту

У Києві суд заарештував Артура Дегтярьова, який у Деснянському районі минулого тижня вистрілив у п'ятирічну дитину. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав для підозрюваного безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Нагадаємо, минулого тижня біля одного з магазинів у Деснянському районі на вулиці Шолом-Алейхема стався конфлікт між трьома чоловіками. Один з них хотів вистрілити в опонента, але влучив в обличчя 5-річному хлопчику. Після інциденту підозрюваний зник, постраждалого госпіталізували каретою швидкої допомоги.

Як писав Styler, конфлікт спалахнув через гроші, які були програні в залі ігрових автоматів. Спочатку чоловіки просто сварилися, а потім один з них дістав зброю. Під час пострілу на траєкторію раптово вибіг п'ятирічний хлопчик. Після інциденту поліція закрила зал, учасників конфлікту затримали. Як зазначають місцеві жителі, конфлікти біля цього залу відбуваються часто і люди неодноразово скаржилися на бійки.