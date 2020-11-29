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У Києві активісти пікетують роботу ринку "Столичний"

Автор: РБК-Україна

Громадські активісти провели акцію біля ринку "Столичний". Вони закликали відмовитися від купівлі та продажу товарів на цьому ринку, бо теперішні власники можуть бути причетні до фінансування сепаратизму на сході України.

Про це повідомляє телеканал "Прямий" з місця подій.

За словами представників Координаційної платформи учасників Революції гідності, вони не ставлять перед собою завдання закрити ринок. Але закликають українців бойкотувати його роботу.

Переконувати відвідувачів активісти вирішили шляхом інформування. Зокрема, кожному покупцю ринку видають листівку з інформацією, кому, на думку учасників акції, йдуть кошти.

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Нагадаємо, раніше активісти ГО "Стоп корупція" повідомили, що кінцевими власниками ринку є 4 особи з близького оточення біглого президента Януковича.

За даними журналістів-розслідувачів ці люди заволоділи ринком шляхом рекету ще у жовтні 2012 року. Сьогодні вони живуть на території Росії та мають її громадянство.

Крім того, нещодавно кредитори, що давали кошти на розвиток ринку подали позов до Київського господарського апеляційного суду на директора ринку з вимогою повернути кредитні ресурси.

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