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У Києві з 8 січня закриють новорічні локації

Автор: Инна Собора

У Києві із 8 по 24 січня будуть діяти карантинні обмеження, запроваджені урядом через пандемію коронавіруса. Зокрема, локдаун передбачатиме і закриття новорічних локацій.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів та ковзанок.

"Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, забороняється проведення всіх масових заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності. Не будуть приймати відвідувачів у ресторанах, кафе та барах.

РБК-Україна писало, що влада може переглянути посилення карантину в країні 7 січня.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.

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