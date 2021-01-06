У Києві з 8 січня закриють новорічні локації

У Києві із 8 по 24 січня будуть діяти карантинні обмеження, запроваджені урядом через пандемію коронавіруса. Зокрема, локдаун передбачатиме і закриття новорічних локацій.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів та ковзанок.

"Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, забороняється проведення всіх масових заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності. Не будуть приймати відвідувачів у ресторанах, кафе та барах.

РБК-Україна писало, що влада може переглянути посилення карантину в країні 7 січня.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні в період з 8 по 24 січня.