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У Києві майже 70% пасажирів метро перестали користуватись жетонами

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 19:46
Ілюстративне фото (twitter.com/kyivmetroalerts)
Ілюстративне фото (twitter.com/kyivmetroalerts)

Найчастіше у столичній підземці пасажири користуються карткою метро Києва

У київському метрополітені майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру метрополітену в Twitter.

"В оплаті переважають: картка метро (при поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн); банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay; картка киянина", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, у Києві проїзд у метрополітені подорожчає до 8 гривень за поїздку з 14 липня. У зв’язку із подорожчанням проїзду у громадському транспорті Києва із 14 липня 2018 пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків. Зокрема, у Київському метрополітені запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації.

Нещодавно повідомлялось, що київський метрополітен розпочав запис аудіооголошень, що звучать у вагонах.

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Теги публікації: Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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