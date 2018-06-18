У Києві майже 70% пасажирів метро перестали користуватись жетонами

Найчастіше у столичній підземці пасажири користуються карткою метро Києва
У київському метрополітені майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру метрополітену в Twitter.
"В оплаті переважають: картка метро (при поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн); банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay; картка киянина", - повідомили в метрополітені.
Майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 18, 2018
В оплаті переважають:
- Картка метро. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн.
2) Банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay.
3) Картка киянина
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pic. @platfor_ma pic.twitter.com/QGVp7XzeBE
Нагадаємо, у Києві проїзд у метрополітені подорожчає до 8 гривень за поїздку з 14 липня. У зв’язку із подорожчанням проїзду у громадському транспорті Києва із 14 липня 2018 пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків. Зокрема, у Київському метрополітені запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації.
Нещодавно повідомлялось, що київський метрополітен розпочав запис аудіооголошень, що звучать у вагонах.