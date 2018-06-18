У Києві майже 70% пасажирів метро перестали користуватись жетонами

Найчастіше у столичній підземці пасажири користуються карткою метро Києва

У київському метрополітені майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру метрополітену в Twitter.

"В оплаті переважають: картка метро (при поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн); банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay; картка киянина", - повідомили в метрополітені.

Майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами.

В оплаті переважають:

- Картка метро. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн.

2) Банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay.

3) Картка киянина

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pic. @platfor_ma pic.twitter.com/QGVp7XzeBE — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 18, 2018

Нагадаємо, у Києві проїзд у метрополітені подорожчає до 8 гривень за поїздку з 14 липня. У зв’язку із подорожчанням проїзду у громадському транспорті Києва із 14 липня 2018 пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків. Зокрема, у Київському метрополітені запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації.

Нещодавно повідомлялось, що київський метрополітен розпочав запис аудіооголошень, що звучать у вагонах.