Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве почти 70% пассажиров метро перестали пользоваться жетонами

НовостиОбщество    18.06.2018 - 19:46
Иллюстративное фото (twitter.com/kyivmetroalerts)
Иллюстративное фото (twitter.com/kyivmetroalerts)

Чаще всего в столичной подземке пассажиры пользуются картой метро Киева

В киевском метрополитене почти 70% пассажиров подземки уже не пользуются жетонами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра метрополитена в Twitter.

"В оплате преобладают: карточка метро (при пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн); банковская карточка и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина", - сообщили в метрополитене.

Напомним, в Киеве проезд в метрополитене подорожает до 8 гривен за поездку с 14 июля. В связи с подорожанием проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля 2018 пассажирам будет предложена широкая гамма проездных билетов. В частности, в Киевском метрополитене вводятся новые проездные билеты, для использования с момента активации.

Недавно сообщалось, что киевский метрополитен начал запись аудиообъявлений, что звучат в вагонах.

Три станции киевского метро возобновили работу в обычном режиме В Киеве сообщили о минировании 6 станций метро
Теги публикации: Киев, метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь