В Киеве почти 70% пассажиров метро перестали пользоваться жетонами

Чаще всего в столичной подземке пассажиры пользуются картой метро Киева

В киевском метрополитене почти 70% пассажиров подземки уже не пользуются жетонами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра метрополитена в Twitter.

"В оплате преобладают: карточка метро (при пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн); банковская карточка и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина", - сообщили в метрополитене.

Майже 70% пасажирів підземки уже не користуються жетонами.

В оплаті переважають:

- Картка метро. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 4,5 грн.

2) Банківська картка та мобільні додатки Google Pay та Apple Pay.

3) Картка киянина

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pic. @platfor_ma pic.twitter.com/QGVp7XzeBE — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 18, 2018

Напомним, в Киеве проезд в метрополитене подорожает до 8 гривен за поездку с 14 июля. В связи с подорожанием проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля 2018 пассажирам будет предложена широкая гамма проездных билетов. В частности, в Киевском метрополитене вводятся новые проездные билеты, для использования с момента активации.

Недавно сообщалось, что киевский метрополитен начал запись аудиообъявлений, что звучат в вагонах.