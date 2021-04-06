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У Києві і 7 областях ліжка з киснем для COVID-пацієнтів заповнені вище норми

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 11:34
У Києві і 7 областях ліжка з киснем для COVID-пацієнтів заповнені вище норми Фото: рівень госпіталізацій перевищено в 22 з 25 регіонів (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. У Києві та ще семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Києві спостерігаються найбільші проблеми з завантаженістю ліжок з киснем - 84,7% при нормі 65%. Також цей показник перевищено у Житомирській (75,9%), Київській (79,6%), Львівській (75,1%), Миколаївській (73,6%), Одеській (71%), Сумській (68,8%) і Хмельницькій (68,2%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій перевищено у 22 з 25 регіонів. У нормі, яка становить 60 на 100 тисяч населення, цей показник лише в Кіровоградській (40,7), Луганській (54,1) і Херсонській (47,3) областях.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонська область є єдиною "жовтої". Решта області до "помаранчевої" зоні.

У "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилася ситуація з COVID. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

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