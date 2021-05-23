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У Києві 23 травня рух транспорту буде обмежено через спортивні заходи

Автор: Артур Родивилов

У неділю, 23 травня, в Києві продовжитися проведення спортивних заходів, внаслідок чого буде обмежено рух транспорту. Правоохоронці опублікували графік.

Про це повідомляє патрульна поліція столиці.

Зокрема, до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та на Поштовій площі (Причал 6-10).

Також з 07:00 до 12:30 рух обмежено:

По вул.Петра Сагайдачного; Боричевому узвозу; вул. Набережно-Хрещатицькій (у напрямку Гаванського мосту); Гаванському мосту (у напрямку північного мосту); по вул. Набережно-Рибальській (у напрямку північного мосту до вул. електриків); Набережному шосе (у напрямку Гаванського мосту); Володимирському узвозу (у напрямку Поштової площі); повороту з мосту Метро на Набережне шосе.

РБК-Україна писало, що з 25 травня під Києвом на тиждень частково перекриють траси на Львів та Одесу. Обмеження триватимуть до 1 червня.

Нагадаємо, у Києві 30 травня відбудеться благодійний спортивний " Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим в центрі столиці буде перекрито рух автотранспорту.

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