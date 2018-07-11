На вихідних, 14-15 липня, у Києві переважно без опадів

У Києві до 13 липня очікуються короткочасні дощі та грози. Про це попереджає Український гідрометцентр, передає прес-служба КМДА.

За прогнозом синоптиків, у середу, 11 липня, - мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +17 до +19, вдень від +26 до +28.

"Так само мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ і гроза можливі 12 та 13 липня. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19, вдень 27-29", - йдеться у повідомленні.

На вихідних, 14-15 липня, у Києві переважно без опадів. Температура вночі від +17 до +19, вдень від +27 до +29.

Нагадаємо, 28 червня у місті Южноукраїнськ Миколаївської області пройшов сильний град. Злива з градом тривала близько 20 хвилин.