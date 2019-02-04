У Києві понад 100 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ

У столиці за п'ятий тиждень 2019 року зареєстровано понад 14 тис. хворих на грип та ГРВІ

В Киеве за пятую неделю 2019 года зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 485,9 и ниже эпидемического порога на 43,2%. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За пятую неделю 2019 года зарегистрировано 14 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13967).

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,1%. В частности, заболел 8951 ребенок, взрослых - 5446 человек.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, составляет 45,2% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Поворозник.

В медицинские учреждения за пятую неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети. Он отдельно отметил, что по информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 106 школах.

Напомним, в Николаеве 53 учебные заведения среднего образования с понедельника 4 февраля не будут работать через карантин.

РБК-Украина писало, профильная комиссия приняла решение о закрытие на карантин в Ивано-Франковске 42 школ.