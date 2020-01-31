Київ скували пробки: карта

У п'ятницю, 31 січня, в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Московська, Січових Стрільців, Чорновола, Винниченко, Короленківської, Глибочицькій, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги.

Пробки спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Кловській", "Золоті ворота", "Театральна".

При лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті біля метро "Гідропарк", "Лівобережна" та "Чернігівська", на вулиці Бажана біля метро "Славутич", "Осокорки", "Харківська" та "Вирлиця". Також проблеми з рухом зафіксовані на вулиці Дніпровська Набережна, проспекті Соборності, вулиці Сверстюка та Гагаріна.

Крім цього проблеми з рухом є на мосту Патона, мосту Метро і Північному мосту.