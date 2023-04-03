В Киев прибыла генсек Совета Европы (фото)

В Украину сегодня, 3 апреля, с визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она приехала в Киев.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter, передает РБК-Украина.

"Рада приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерба, нанесенного агрессией России", - написала Джапарова.

Фото: в Киев прибыла генсек Совета Европы (twitter.com/EmineDzheppar)

По ее словам, стороны обсудили дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и привлечения российских военных преступников к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек тоже прибыл в Киев, его визит не анонсировался.

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