В Киев во время массированной атаки РФ прибыла делегация из США: что известно
В Киев прибыла делегация из США 13 декабря. Ее приезд совпал с массированной атакой России по Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Рада приветствовать посла (посол США по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики, - ред) Нейта Фика и Дуга Бека, директора Оборонного инновационного подразделения в Киеве - даже во время воздушной тревоги", - написала она.
По словам Бринк, они встретятся с представителями оборонно-технического сектора Украины, "чтобы обсудить уроки, полученные на поле боя, и возможности для будущего сотрудничества с США".
Массированная атака РФ по Украине
Российские войска массированно атаковали Украину с вечера, 12 декабря. Сначала оккупанты запустили по Украине дроны, а уже утром - ракеты. Целью обстрела стала энергетика Украины.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ выпустила по Украине 93 ракеты и почти 200 БПЛА. В частности, ПВО удалось сбить 81 ракету, в том числе 11 из них "приземлили" истребители F-16.
До этого РФ массированно била по Украине 28 ноября. Тогда удары тоже пришлись на объекты энергетики. Например, во Львовской области без света 28 ноября остались больше 500 тысяч абонентов, а на Волыни - больше 200 тысяч.
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