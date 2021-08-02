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Київ знову закрили для вантажівок через сильну спеку

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Києва, Понеділок 02 серпня 2021 12:08
Київ знову закрили для вантажівок через сильну спеку Фото: вантажівкам заборонили в'їжджати до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 2 серпня, в'їзд до Києва великовагового транспорту закритий з 12:00. Обмеження ввели у зв'язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Зокрема, буде заборонено в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів тепла.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, На Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

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