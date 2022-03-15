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Київ вводить комендантську годину на дві доби

Автор: Марія Кучерявець

У Києві запроваджується комендантська година від сьогодні з 20:00. Вона триватиме включно до 07:00 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня - комендантська година в Києві", - написав Кличко.

Це означає заборону пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня.

"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті", - закликав Кличко.

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КиївКомендантська годинаВійна Росії проти України