Київ вводить комендантську годину на дві доби

"Із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня - комендантська година в Києві", - написав Кличко.

Це означає заборону пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня.



"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті", - закликав Кличко.

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