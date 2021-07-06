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Київ вводить авансовий платіж за опалення: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

Київська влада запроваджує рекомендований авансовий платіж за опалення. Така система була раніше, коли платежі за опалення були рівномірно розподілені на весь рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Це означає, що певний відсоток оплати за опалення може бути здійснений за бажанням в літній період.

За словами посадовця, це допоможе вчасно почати опалювальний період і зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів.

"Ми запроваджуємо рекомендований авансовий платіж, літній", - заявив Пантелеєв.

Оновлено: директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що в платіжках за червень киянам запропоновано рекомендований авансовий платіж.

"Цей авансовий платіж є цілком добровільним, він розрахований як середньозважений по місту. Вартість опалення за попередній сезон розбито на частини по 30% і становить близько 10 гривень на квадратний метр опалювальної площі. Цей платіж зазначено окремою строкою в платіжному документі", - повідомив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, як в травні змінилися для українців тарифи на комуналку.

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