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Київ повернувся в "жовту" зону карантину: яка ситуація в інших регіонах

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.

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Київ