Київ повернувся в "жовту" зону карантину: яка ситуація в інших регіонах

Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.