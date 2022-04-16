Київ вранці зазнав обстрілів: вибухи в Дарницькому районі на околиці міста

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються. Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - написав Кличко.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 квітня у Києві пролунало декілька потужних вибухів. Внаслідок цього частина Київської області була знеструмлена.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.