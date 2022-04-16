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Київ вранці зазнав обстрілів: вибухи в Дарницькому районі на околиці міста

Фото: Київ вранці зазнав обстрілів (t me nexta live)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 квітня вранці Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, уточнюється інформація щодо постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються. Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте будь ласка сигналами повітряної тривоги! А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - написав Кличко.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 квітня у Києві пролунало декілька потужних вибухів. Внаслідок цього частина Київської області була знеструмлена.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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КиївВійна Росії проти УкраїниВіталий Кличко