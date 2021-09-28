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Київ скували затори: карта

Автор: Анастасія Рокитна

У вівторок, 28 вересня, на вулицях Києва утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на правому березі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.

На правому березі рух транспорту ускладнено на Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вулиці Жилянська, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, Голосіївському проспекті.

Також затори утворились біля станцій метро "Олімпійська", "Театральна", "Либідська", "Вокзальна", "Деміївська". Ускладнено рух на Північному мосту, мосту Метро.

На лівому березі утворились затори проспекті Визволителів, вулиці Григорія Ващенка. Біля станцій метро "Дарниця", "Славутич", "Лівобережна".

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Київ