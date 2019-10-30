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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 17:51
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві в середу ввечері, 30 жовтня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі рух автотранспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Констянтиновской, Спаской, Ярославської, Ярославського провулку, вулиці Корабельній, Новокостянтинівської, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Героїв Сталінграда, Електриків, Олени Теліги, Кирилівської, Ярослава Івашкевича, Марка Вовчка, Сирецької, проспекті Правди, вулиці Новомостицькій, Полярної і Мінському проспекті

Також затори спостерігаються на вулиці Маршала Гречка, Стеценка, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, Великої окружної, проспекті Леся Курбаса, вулиці Пушкіна, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Амурської, провулку Охтирському, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Науки, бульварі Дружби народів, вулиці Івана Павла II, Миколи Грінченка, Євгена Коновальця, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Івана Феоровича, Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Хрещатик, Глибочицькій і Михайла Грушевського

Також рух ускладнено на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту.

Київ скували пробки: картаНа лівому березі пробки утворилися на Дніпровській набережній, вулиці Урловській, Здолбунівської, Бориспільському шосе, Харківському шосе, вулиці Петра Григоренка, Ревуцький, Анни Ахматової, Броварському проспекті, вулиці Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка, Вулиці Краней, бульварі Перова.

Київ скували пробки: картаНагадаємо, сьогодні в Києві в зв'язку з проведення футбольного матчу можливі зміни в роботі метрополітену. Зокрема, можливі обмеження на станціях "Палац спорту", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого".

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