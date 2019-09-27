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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 18:34
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві затори на обох берегах

У Києві у п'ятницю ввечері, 27 вересня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці ускладнено рух на вулиці Набережно-Лугова, Щекавицькій, Ярославської, Почайнинської, Констянтиновской, Ярославському провулку, проспекті Перемоги, вулиці Дехтярівській, Стеценка, Юрія Іллєнка, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Кирилівської, Луговий, Оболонському проспекті, вулиця Жилянська, Повітрофлотському проспекті, вулиці Саксаганського, Волинської, Відрадний проспект, бульварі Дружби народів, вулиці Євгена Коновальця, Набьережном шосе, вулиці Саперно-Слобідської та Залізничному шосе

Також ускладнений рух на Гаванському мосту, мосту Метро, Південному мосту.

Київ скували пробки: картаНа лівому березі пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, проспекті Петра Григоренка, вулиці Урловській, Здолбунівської, Харківському шосе, Дніпровської набережної, вулиці Тепловозная, Дарницькому шосе, вулиці Євгена Сверстюка, Русанівській набережній, вулиці Сиваськой, Дарницької площі, вулиці Раїси Окіпної, Броварському проспекті, вулиці Миропільської, Братиславської, Кубанської України, бульварі Перова.

Київ скували пробки: картаНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на естакади Південного мосту на два дні обмежать рух з-за ремонтних робіт. Обмеження будуть діяти в період з 21:00 28 вересня до 7:00 29 вересня і з 21:00 29 вересня по 7:00 30 вересня.

Крім того, з вечора 26 вересня по 7 жовтня буде обмежено рух на шляхопроводі на перехресті вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварійних робіт.

Також перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик на період проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival з 27 по 30 вересня.

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