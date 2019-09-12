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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 10:01
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва

У четвер вранці, 12 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

зокрема, на правому березі пробки утворилися на Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Академіка Вільямса, Михайла Максимовича, провулку Пехтырском, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Донецькій, Симиренка, бульварі Кольцова, проспекті Леся Курбаса, Космонавта Комарова, вулиці Сім'ї Сосніних, проспекті Перемоги, вулиці Стеценка, вулиці Щусєва, Олени Теліги, Копыловской, Петропавлівської, Кирилівської, Сирецькій, Марка Вовчка, Вишгородської, проспекті Правди, Мінський проспект, вулиці Богатирській, Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулиці Михайла Грушевського, Петровській алеї, Надднепровское шосе.

Київ скували пробки: карта

Також ускладнений рух на Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту.

На лівому березі Києва пробки утворилися на бульварі Перова, вулиці Раїси Окіпної, проспекті Юрія Гагаріна, Соборності, вулиці Здолбунівська, Зарьковском шосе, Дніпровської набережної, вулиці Бориспільська.

Київ скували пробки: карта

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

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