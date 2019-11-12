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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 08:45
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Великі пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола

У вівторок, 12 жовтня, у більшості районів Києва утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, на Подолі, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського.

Також пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола, Великій Окружній дорозі, вулиці Протасів Яр, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе, вулиці Михайла Бойчука.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі Києва (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на усіх мостах, а саме Північному, Дарницькому, Південному мостах, мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березі пробки на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, Броварському проспекті, Дніпровській набережній.

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі Києва (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, в середу, 13 листопада, знову обмежать рух автотранспорту на Північному мосту.

Крім того, на лівому березі Києва на тиждень обмежили рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження мають зняти сьогодні.

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