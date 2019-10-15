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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 08:23
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились пробки на обох берегах

У вівторок, 15 жовтня, у столиці утворились численні пробки на правому та лівому берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег

Ускладнений рух транспорту на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицька і вулиці Набережно-Лугова.

Пробки утворились на проспекті Перемоги від станції метро "Шулявська" до станції метро "Академмістечко", а також на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі. Зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська".

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка через дорожні роботи, а також на Наддніпрянському шосе.

Пробки утворились на мосту Північному, мосту Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Лівий берег

Ускладнений рух транспорту зі сторони мостів на проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана. Крім того, пробки утворились біля станцій метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Осокорки", "Славутич".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. КМДА опублікувала схему об'їзду.

Крім того, сьогодні діятиме обмеження руху автотранспорту на Наддніпрянському шосе. Обмеження діятиме в два етапи - з 10:00 до 11:00 в напрямку мосту Патона і з 12:00 до 13:00 в напрямку Крочуватого.

Київ скували пробки: карта Київ скували пробки: карта
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