Київ скували пробки

У четвер ввечері, 19 вересня, в Києві утворилися численні затори на правому і лівому березі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Так, станом на 18:20 ускладнено рух на центральних магістралях міста. Зокрема, на Набережному шосе, бульварі Дружби народів і Тараса Шевченка, вул. Набережно-Хрещатицькій, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Столичному шосе, Великій кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, вул. Юрія Іллєнка, Богатирській. Також пробки спостерігаються біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська", "Політехнічний інститут".

Пробки на лівому березі

Ускладнено рух автомобілів на Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська"), на вул. Євгена Сверстюка, Русанівській і Дніпровській набережній, на проспекті Соборності і Юрія Гагаріна, Харківському та Бориспільському шосе.

Також затори спостерігаються на мосту Метро і біля станцій метро "Лівобережна" та "Гідропарк".

Нагадаємо, увечері 18 вересня в Києві, в районі моста Метро було паралізовано рух метро та автомобілів. Це сталося через чоловіка, який нібито замінував міст. Він погрожував підірвати червону гілку метро. Правоохоронці оголосили план перехоплення зловмисника, на який пішло близько 4 годин часу. Через це було складно дістатися на лівий берег столиці.