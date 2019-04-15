Київ залучає кошти ЄБРР на модернізацію інфраструктури теплопостачання

Фото: КМДА (РБК-Україна)

У КМДА впевнені, що це надзвичайно важливий крок для надійного енергопостачання міста

До кінця квітня поточного року Київ планує підготувати та підписати "Угоду про підготовку кредитного фінансування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Робота здійснюється у рамках рішення Київської міської ради "Про залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) комунальним підприємством "Київтеплоенерго", що було прийняте 11 квітня 2019 року.

Залучені кредитні кошти будуть спрямовані на технічне переоснащення київських ТЕЦ та модернізацію теплових мереж, що покращить інфраструктуру централізованого теплопостачання Києва.

"Це надзвичайно важливий крок для надійного енергопостачання міста: ми залучаємо кошти міжнародних фінансових організацій у модернізацію теплових мереж, обладнання ТЕЦ, оновлення програмного забезпечення тощо. Адже нам необхідно поступово долати критичний технічний стан теплового господарства, належним ремонтом якого не займались десятиліттями. Лише протягом опалювального сезону ми мали понад 6 тисяч аварійних ситуацій на теплових мереж, приріст аварійності яких щороку складає не менше 15%", – говорить заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Саме тому місто націлене на комплексний підхід у процесі фінансування ремонтних програм комунального підприємства "Київтеплоенерго".

"За оцінками міжнародних експертів модернізація теплоенергетичного комплексу потребує близько 30 млрд грн. Для бюджету міста – це колосальні кошти, і ми залучаємо кредитні кошти надійних міжнародних партнерів", – пояснює Пантелеєв.

Концепція першочергових інвестиційних проектів була попередньо ухвалена Кредитним Комітетом ЄБРР. Проектом Угоди передбачені умови кредитування на суму до 140 млн євро на термін до 13 років за ставкою не вище 6% річних за умови надання містом фінансових гарантій. Крім того, Угода передбачає проведення фахівцями ЄБРР аудиту та експертизи діючого обладнання КП "Київтеплоенерго".

А отримання першочергових інвестицій можливе вже у найближчі 2-3 роки.

Перша черга інвестиційної програми включає п’ять проектів на загальну суму 140 млн євро. Це, зокрема:

комплексна заміна мереж, заміна малоефективних котелень та перепідключення споживачів до інших джерел теплопостачання, модернізація 8-ми великих котелень;

модернізація частини обладнання ТЕЦ-6 та впровадження газотурбінної установки;

модернізація частини обладнання ТЕЦ-5, встановлення теплоутилізатора на енергоблоці №1;

впровадження програмного комплексу SCADA для можливості автоматизованого управління роботою теплового обладнання та мереж у реальному часі.

Як відомо, у квітні 2018 року завершилась угода міста з ПАТ "Київенерго". Виконавцем послуг гарячого водопостачання та централізованого опалення стало комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

27 грудня 2018 року КП "Київтеплоенерго" та КМДА підписали Меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) про надання фінансової допомоги КП "Київтеплоенерго" на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці. У рамках виконання умов Меморандуму КП "Київтеплоенерго" представило на розгляд ЄБРР розроблений перелік інвестиційних проектів на загальну суму 270 млн євро.