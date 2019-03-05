Київ залучатиме інвесторів для розвитку велоінфраструктури

У Києві проведуть інвестиційні конкурси

В Киеве проведут инвестиционные конкурсы по привлечению инвесторов к созданию велосипедной сети "bike-sharing". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Киевской городской государственной администрации.

Часть концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в Киеве будет реализована на заказ коммунального предприятия "Киевский центр развития городской среды". Внедрение проекта возможно в случае увязки велосипедных пунктов проката системы "bike-shаring" с существующими веломаршрутами или согласованными (утвержденными) проектными решениями трасс веломаршрутов. При обустройстве этих пунктов также учтут транспортную ситуацию, расположение объектов за пределами красных линий, государственные строительные нормы, законы Украины и другие законодательные акты.

По информации департамента экономики и инвестиций, ориентировочные технико-экономические показатели, перечень конкретных мест для размещения локаций и другие характеристики по проекту определит КП "Киевское инвестиционное агентство" на этапе выполнения подготовительных (прединвестиционных) работ и подготовки предложений к условиям инвестиционных конкурсов.

Провести эти конкурсы поручили постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.

Создание велосипедной сети "bike-shаring" будет способствовать улучшению экологических показателей, снижению финансовой нагрузки на городской бюджет при реконструкции дорог и магистралей, повышению туристической привлекательности столицы, а также привлечению инвестиционных ресурсов к экономике Киева.