Київ залучатиме інвесторів для розвитку велоінфраструктури

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У Києві проведуть інвестиційні конкурси

У Києві проведуть інвестиційні конкурси із залучення інвесторів до створення велосипедної мережі "bike-sharing". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядженні Київської міської державної адміністрації.

Частину концепції з розвитку велосипедної інфраструктури у Києві буде реалізовано на замовлення комунального підприємства "Київський центр розвитку міського середовища". Впровадження проекту можливе у разі ув’язки велосипедних пунктів прокату системи "bike-shаring" із існуючими веломаршрутами або погодженими (затвердженими) проектними рішеннями трас веломаршрутів. При облаштуванні цих пунктів також буде враховано транспортну ситуацію, розташування об’єктів поза межами червоних ліній, державні будівельні норми, закони України та інші законодавчі акти.

За інформацією департаменту економіки та інвестицій, орієнтовні техніко-економічні показники, перелік конкретних місць для розміщення локацій та інші характеристики за проектом визначить КП "Київське інвестиційне агентство" на етапі виконання підготовчих (передінвестиційних) робіт та підготовки пропозицій до умов інвестиційних конкурсів.

Провести ці конкурси доручено постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

Створення велосипедної мережі "bike-shаring" сприятиме покращенню екологічних показників, зниженню фінансового навантаження на міський бюджет при реконструкції доріг і магістралей, підвищенню туристичної привабливості столиці, а також залученню інвестиційних ресурсів до економіки Києва.