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Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:38
Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp
Фото: фонтани у центрі Києва (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Знак відповідності Safe Travels Stamp визнає міжнародні протоколи безпеки WTTC

Київ приєднався до глобальної ініціативи SafeTravels від World Travel & Tourism Council (WTTC) і отримав знак відповідності Safe Travels Stamp.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Знак відповідності Safe Travels Stamp визнає міжнародні протоколи безпеки WTTC, які було розроблено для просування соціальної відповідальності бізнесу в індустрії туризму та гостинності. Відтепер столичні представники галузі можуть долучитися до протоколів безпеки та підтвердити відповідність до міжнародних стандартів", - зазначила Хонда.

За її словами, туристичні компанії, готелі та індивідуальні заклади розміщення, об’єкти торгівлі, розважальні заклади, які декларують свою відповідність міжнародним протоколам безпеки SafeTravels, можуть використовувати знак свого міста.

Для отримання знаку SafeTravels треба ознайомитись із "Умовами й правилами" та внести компанію до єдиного реєстру, підтвердивши відповідність бізнесу протоколам безпеки. Електронна форма розміщена на сайті Національної туристичної організації України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київ потрапив до жовтої зони карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС. Офіційно місто потрапить в "жовту зону" в 00:00 17 серпня.

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