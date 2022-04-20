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Київ отримав вже 28 тисяч продуктових наборів від Фонду Ахметова

Фото: Київ отримав 28 тисяч продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва. Тисяча продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У наборах - згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 28 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат АхметовГуманітарна допомога