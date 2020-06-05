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Київ паралізувало кілометровими заторами: карта

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 18:36
Київ паралізувало кілометровими заторами: карта
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У столиці зафіксовано близько 25 ДТП

У Києві станом на вечір п'ятниці утворилися кілометрові затори. Найскладніша ситуація склалася в центрі і на виїзді з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рух ускладнений практично на всіх столичних мостах. На Північному мосту у бік лівого берега рух транспорту практично паралізований, а на мосту Метро утруднений в'їзд з боку Набережного шосе. Також спостерігається затор в районі вулиці Саперно-Слобідської при в'їзді на Південний міст.

На правому березі кілометрові затори утворилися біля станцій метро "Сирець", "Дорогожичі", вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Лесі Українки.

Повністю паралізувало вулицю Хрещатик, Набережне шосе, бульвар Дружби народів, вулицю Саперно-Слобідську, Новокостянтинівську і проспект Степана Бандери.

Київ паралізувало кілометровими заторами: карта

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті до станції метро "Чернігівська", вулиці Гната Хоткевича, Харківському шосе та проспекті Миколи Бажана.

Також у столиці фіксується велика кількість аварій. Зараз у Києві сталося близько 25 дорожньо-транспортних пригод. Чотири з них на Броварському проспекті.

Київ паралізувало кілометровими заторами: карта

Нагадаємо, 1 червня в Києві запрацювала система автофіксацій порушень правил дорожнього руху.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київпробки
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