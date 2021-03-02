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Київ зупинився у заторах: ситуація на дорогах столиці

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 19:25
Київ зупинився у заторах: ситуація на дорогах столиці Фото: затори в Києві (РБК Україна)
Автор: Андрій Василюк

Ввечері 2 березня в Києві спостерігаються суттєві затори. З ускладненням руху можна зіштовхнутись на основних транспортних артеріях столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

Зокрема, величезні затори фіксується на Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, бульварі Шевченка, Наддніпрянському шосе, бульварі Дружби народів, Кільцевій дорозі, вулиці Саперсько-Слобідській.

Суттєві ускладнення трафіку на Гаванському мосту. На Південному мосту - затор в напрямку на лівий берег, спричинений ремонтними роботами. На Північному мосту ускладнення руху в напрямку на лівий берег.

На лівому березі значних заторів не спостерігається.

Київ зупинився у заторах: ситуація на дорогах столиці

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежується рух транспорту. Це пов'язано із початком капітального ремонту.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.

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