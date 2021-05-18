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Київ зупинився в заторах через негоду: які вулиці варто об'їжджати

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю ввечері, 18 травня, Київ скували затори, які сягають восьми балів. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

Рух на правому березі ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, Оболонському проспекті.

Також затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Луговій, вулиці Глибочицькій, вулиці Кирилівській, вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Володимирській.

Рух також ускладнений на Гаванському, Північному і Південному мостах і мосту Метро. На в'їзді з правого берега на міст Патона також пробки.

Лівий берег

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Урлівській, вулиці Здолбунівській, вулиці Анни Ахматової, Харківській шосе, Русанівській набережній, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Броварському проспекті, вулиці Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Миру.

Нагадаємо, сьогодні у Києві різко погіршилися погодні умови. Місто накрило сильний дощ і град, а також значно похолодало.

Крім того, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

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