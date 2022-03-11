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Київ в облозі, але оборона продумана. Хлопці на блокпостах заряджені, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 15:39
Київ в облозі, але оборона продумана. Хлопці на блокпостах заряджені, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська взяли Київ в облогу, але столиця України готова до оборони. Керівництво країни теж залишається на своїх місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Києва. Місто в облозі. Місто готове битися. Оборона продумана. Постачання налагоджено. Хлопці на блокпостах заряджені, зосереджені і професійні. Політичне керівництво країни в повному складі на робочих місцях в столиці України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Британії заявили, що російські війська, незважаючи на "низький прогрес", можуть готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями.

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Київ Війна Росії проти України
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