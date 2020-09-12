Київ у "помаранчевій зоні": як працюватимуть школи

Фото: школярі на уроці (facebook.com/koda.gov.ua)

Київські школи, попри потрапляння міста до "помаранчевої зони" карантину, з 14 вересня продовжать працювати в тому ж режимі, що й минулого тижня. Столичні школи працюватимуть в очному та змішаному форматах.

Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, станом на сьогодні у Києві на карантин закрили всього 2 школи з 428.

"Водночас ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи та кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання", - пояснив він.

Мондриївський додав, що разі якихось змін в освітньому процесі батьків будуть інформувати класні керівники.

Крім того, за даними столичного департамент освіти й науки, станом на минулий тиждень із 350 тисяч учнів та працівників освіти захворіли на коронавірус 276.

Нагадаємо, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі РБК-Україна заявляв, що у столиці на карантин закрили три навчальні заклади, у яких стався спалах коронавірусу.

Також, Рубан пояснив, чому Київ потрапив до "помаранчевої зони".