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Київ остаточно відмовиться від паперових квитків на транспорт: названо дату

Автор: Дмитро Левицький

Київ з 14 липня остаточно виведе з обігу паперові квитки на громадський транспорт. Вчора, 1 липня, у столиці почався останній етап відмови від паперових проїзних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Першим на е-квиток перейшов столичний фунікулер - ще у вересні 2020 року, а у жовтні від паперових квитків відмовилися на Троєщинській лінії швидкісного трамваю. Потім на е-квиток перейшли міська електричка та швидкісний трамвай на Борщагівці.

"Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня", - заявили в КМДА.

Електронні квитки можна отримати через мобільний застосунок та карту "Київ Цифровий", а також в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск" та терміналах EasyPay, IBOX, 2click. А у касах київського метрополітену можна придбати QR-квиток.

За несплачений проїзд у столичному громадському транспорті будуть карати штрафом у розмірі 160 гривень.

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КиївтранспортКМДА