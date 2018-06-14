У Київ на один день приїде команда Scuderia Ferrari Формули 1

16 червня на Контрактовій площі Києва відбудеться незабутнє ЗаПАЛЬНЕ ШОУ від всесвітньо відомої компанії Shell та команди Scuderia Ferrari Формули 1

Спеціально для участі в ньому до столиці лише на один день завітає кваліфікаційний пілот команди Scuderia Ferrari Формули 1 Марк Жене, який з 2004 року бере безпосередню участь у підготовці гоночної техніки «гарцюючих жеребців» до виступів. 44-річний іспанець – один із найвідоміших тест-пілотів чемпіонату Формули 1. Саме завдяки його роботі на гоночних болідах Scuderia Ferrari втілюються нові ідеї та вдосконалюються вже відомі технології.

Тож усі охочі зможуть на власні очі побачити показові дрифти легенди. А ті, хто не запізняться та о 12:00 вже будуть на Контрактовій, зможуть отримати автограф Марка Жене та брендовані подарунки. Крім того, взявши участь у різноманітних змаганнях та конкурсах, в тому числі «Рикни як Ferrari», за правилами якого потрібно викласти у мережу Фейсбук власне відео з імітацією звучання двигуна Ferrari, можна виграти заїзди із Марком Жене на авто Ferrari.

Протягом всього дня на гостей також чекатимуть майстерні виступи професійних українських дрифтерів, шоу мото- і велобайків, битва діджеїв та шоу бітбоксерів. Відчути себе частиною справжньої піт-стоп команди Формули 1 зможе кожен охочий, взявши участь у змаганнях Pit Stop Challenge. Для маленьких відвідувачів передбачена дитяча розважальна зона з цікавими активностями та унікальним аквагримом.

У декількох ексклюзивних фотозонах, які присвячені Формулі 1 та Scuderia Ferrari, можливо буде зробити яскраве селфі, а ще виграти заїзд на Ferrari із Марком Жене.

Музичною родзинкою шоу стане зірковий концерт за участю гуртів Epolets та “Без обмежень”.

ЗаПАЛЬНЕ ШОУ на Контрактовій організовано компанією Shell – єдиним всесвітньо відомим брендом пального в Україні та першим спонсором в історії Scuderia Ferrari. До речі, пальне Shell V-Power для серійних авто на 99% складається з тих самих компонентів, що й пальне, яке використовує команда Scuderia Ferrari на треку Формули 1. Саме в ці дні компанія презентує на українському ринку оновлене преміальне пальне Shell V-Power з проривною технологією Dynaflex. У порівнянні з попередньою формулою, воно містить майже на 40% більше молекул чищення та допомагає видалити до 80% відкладень, що знижують ефективність двигуна. Дізнатися про новинку більше та впевнитись у її найвищій якості можна буде в “Зоні якості пального” та на сайті shellsmart.com.ua

ЗаПАЛЬНЕ ШОУ обіцяє стати незабутньою подією, яку не можна пропустити! Вхід вільний.

#zapalneshowshell