RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ накрила пилова буря: причиною називають спеку

Автор: Дмитро Левицький

Лівобережна частина України опинилася під пиловою бурею під назвою "Астраханський суховій". Ця пилова буря, зокрема, накрила сьогодні Київ.

Про це повідомило управління екології та природних ресурсів КМДА.

Станом на 22 червня у Києві фіксується підвищення концентрацій пилу у повітрі у Дарницькому та Дніпровському районах. Причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу став саме "Астраханський суховій".

Як пояснили в КМДА, швидкість накопичення пилу у повітрі залежить від температури, швидкості вітру та атмосферного тиску. Завдяки переміщенню повітря шкідливі речовини переносяться вітром за межі міста або підіймаються у верхні шари атмосфери.

"Якщо температура стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря - гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. За період із 14 до 22 червня 2021 року ... середньодобова температура у Києві підвищилась з +18 градусів до +25,2 градуса. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни", - зазначили в КМДА.

Поки у місті пануватиме пилова буря киянам, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної, радять утриматися від прогулянок на вулиці та зачинити вікна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївБуряПогода