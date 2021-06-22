Київ накрила пилова буря: причиною називають спеку

Станом на 22 червня у Києві фіксується підвищення концентрацій пилу у повітрі у Дарницькому та Дніпровському районах. Причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу став саме "Астраханський суховій".

Як пояснили в КМДА, швидкість накопичення пилу у повітрі залежить від температури, швидкості вітру та атмосферного тиску. Завдяки переміщенню повітря шкідливі речовини переносяться вітром за межі міста або підіймаються у верхні шари атмосфери.

"Якщо температура стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря - гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору. За період із 14 до 22 червня 2021 року ... середньодобова температура у Києві підвищилась з +18 градусів до +25,2 градуса. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни", - зазначили в КМДА.

Поки у місті пануватиме пилова буря киянам, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної, радять утриматися від прогулянок на вулиці та зачинити вікна.