Київ накрила гроза. Через зливу затримуються трамваї і тролейбуси

У Києві різко погіршилась погода, почав йти сильний дощ з грозою. Вулиці міста заливає водою.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, вулиці міста почало заливати водою у другій половині дня. Згідно з даними сервісу Google Maps, за станом на 17:00 в столиці утворилися багатокілометрові затори на Окружній дорозі від Одеської площі до Борщагівки, на Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Набережному шосе та інших вулицях.
Також рух ускладнює більше десятка ДТП.
Як повідомляє "Київпастранс" в Telegram, на вулицях в районі Борщагівки накопичується вода, і з цієї причини затримується рух тролейбусів № 41 по вул. Героїв Космосу та тролейбусів № 27 по вул. Пост-Волинський. На місце направлені комунальні служби.
Крім того, затримується рух трамваїв № 2 по вул. Королева.
Тим часом в соцмережах публікують відео негоди.
Нагадаємо, погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.
Крім того, погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. Спека трохи спала у всіх регіонах, але синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.